In via Morandi iniziati lavori per una nuova rotatoria - Tuttoggi

L’amministrazione tifernate ci tiene inoltre a sottolineare che l’apertura di nuovi esercizi commerciali nella Zona Industriale Nord “avviene in attuazione delle disposizioni della normativa europea vigente e non soggiace ad alcuna autorizzazione da parte dell’Ente“.

Per tutta la durata dei lavori – dal 6 al 15 febbraio – necessari alla realizzazione della rotatoria lungo via Morandi, la gestione della viabilità sarà disciplinata da un’ordinanza del comando della Polizia Locale che, all’intersezione con via Grandi e con il parcheggio della nuova area commerciale, istituisce la circolazione con senso unico di marcia e direzione antioraria nell’anello di rotatoria (con obbligo per tutti i mezzi che si immettono di dare precedenza ai veicoli circolanti all’interno della stessa).

Il provvedimento stabilisce anche l’interdizione della viabilità in via Grandi, dall’intersezione con via Morandi, dalle ore 7 alle ore 19 nei giorni 7,8 e 9 febbraio. Nell’area di uscita degli automezzi pesanti adibiti allo scarico del materiale necessario agli esercizi commerciali, l’ordinanza istituisce l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop), mediante l’installazione dell’apposito segnale stradale corredato dalla relativa segnaletica orizzontale, e la direzione obbligatoria verso destra, su via Morandi in direzione sud, con conseguente installazione del segnale di “senso di marcia vietato”.