Verso il ritorno in classe, a Gualdo trasporto scolastico ripartirà in piena sicurezza - Tuttoggi

Incontro tra sindaco e i vertici di Busitalia e “Sordilli Tours” per fare un punto sulle linee guida da seguire | Da lunedì 13 settembre il trasporto scolastico sarà garantito nel totale rispetto delle norma anti Covid

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico a Gualdo Tadino – che ripartirà lunedì 13 – stamattina (9 settembre) il sindaco Massimiliano Presciutti ha avuto un incontro in Municipio con i vertici di Busitalia e “Sordilli Tours” (azienda che si occupa del trasporto scolastico nel Comune), per fare un punto sulle linee guida da seguire nei prossimi mesi per quanto attiene i trasporti pubblici.

Non essendo emerse particolari criticità, anche il trasporto scolastico, quindi, ripartirà regolarmente nel totale rispetto di tutte le normative anti-Covid. Verranno rispettate le capienze previste dalla norma e ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei mezzi pubblici, dove sarà presente pure il gel per la sanificazione delle mani.

“Si riparte in maniera sicura – ha dichiarato il sindaco Presciutti – e con il massimo della collaborazione con tutte le parti in causa: questo incontro è stato altamente collaborativo e positivo. Da parte nostra anche la struttura comunale, con la squadra di manutenzione, sta garantendo un rientro in classe in piena sicurezza in tutti i plessi, con il solito giro di manutenzione ordinaria effettuato prima dell’inizio dell’anno scolastico.”