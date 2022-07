Vasto incendio in un bosco, 2 elicotteri dei VVF in azione | Altro incendio a Orvieto - Tuttoggi

Vasto incendio in bosco nei pressi di Guardea. Sul posto Vigili del fuoco di Terni, Amelia e Spoleto; 2 elicotteri in volo

Nella tarda mattinata di oggi, 20 luglio, si è verificato un vasto incendio in un bosco nei pressi di Guardea, zona Selvarelle. Sul posto sono interveunti i Vigili del Fuoco di Amelia, Terni e la squadra AIB di Spoleto.

Il DOS ha richiesto l’intervento aereo e al momento stanno operando l’elicottero AIB regionale e un elicottero VF10.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Orvieto sta invece intervenendo per un incendio di bosco e sterpaglie in località 7 Martiri as Orvieto.