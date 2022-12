Vandalo danneggia 25 auto in sosta | E’ caccia all’uomo

In corso tutti i rilievi per risalire al responsabile

Vandalo impazzito danneggia 25 auto in sosta. La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti in via Garibaldi per un atto vandalico che ha coinvolto diverse autovetture in sosta.

L’episodio in via Garibaldi e piazza dell’Annunziata

Gli operatori hanno rilevato che ignoti, dopo aver preso di mira 25 automobili – parcheggiate tra via Garibaldi e la piazzetta di via dell’Annunziata – avevano danneggiato e in alcuni casi divelto i tergicristalli anteriori o posteriori delle vetture.