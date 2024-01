Vandali scatenati nella notte, fioriere, cassonetti e arredi devastati in tutto il centro storico - Tuttoggi.info

Nottata brava per alcuni ignoti che hanno agito nelle zone principali del cuore di Sansepolcro, rovesciando tutto ciò che hanno incontrato nel loro cammino | Telecamere al vaglio delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili

Stavolta si sono davvero impegnati a fondo i vandali che hanno letteralmente devastato l’intero centro storico di Sansepolcro.

Nella notte appena trascorsa ignoti si sono infatti accaniti su tutte le fioriere, i cassonetti dell’immondizia e gli arredi urbani in una zona davvero ampia, compresa tra le due porte cittadine, colpendo in via Aggiunti, via XX settembre e fino a Piazza Torre di Berta.

Un’azione probabilmente già “studiata” da parte dei responsabili (non può certo essere l’azione di un solo individuo), sicuramente un gruppo nutrito che si è divertito a lasciare immondizia in strada e rovesciare tutti i vasi capitati a tiro, ma anche tavolini, sgabelli e panchine degli esercizi commerciali. Fortunatamente nessun negozio ha subito danni alle vetrine.

Una bravata he potrebbe costare caro ai “goliardici della notte”, che a quanto pare sarebbero già stati individuati dalla numerose telecamere di videosorveglianza sparse nel cuore della città. Sul grave fatto stanno indagando i carabinieri. Non è la prima volta che il centro storico biturgense subisce questo tipo di sfregi.