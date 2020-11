Vandali a San Giacomo, finestre danneggiate da sassate. Le foto - Tuttoggi

Non bastavano le panchine, i giardinetti con annesse strutture e la fontanella: ora i vandali a San Giacomo si “divertono” anche con le sassate

Non bastavano le panchine, i giardinetti con annesse strutture e la fontanella (danneggiata più volte ed ora chiusa): ora i vandali a San Giacomo si “divertono” anche con le sassate. Danneggiando anche le finestre di un’abitazione.

L’ultimo raid dei giovanissimi vandali – stando a quanto riferiscono i cittadini presi di mira – è avvenuto giovedì intorno alle 23, orario in cui tra l’altro sarebbe in vigore il coprifuoco imposto dall’ultimo Dpcm sull’emergenza Coronavirus, in via Danimarca. Un gruppetto di ragazzini ha iniziato a tirare sassi colpendo anche uno dei condomini della zona. Le sassate hanno colpito anche una finestra, spaccando la tapparella e creando dunque danni consistenti ad un’abitazione. Poi i vandali si sono dati alla fuga, mentre i residenti del palazzo hanno chiamato le forze dell’ordine.

Gli abitanti della zona sono esausti. Sono anni ormai infatti che bande di ragazzini, spesso poco più che bambini, si avvicendano nella popolosa frazione, danneggiando beni pubblici e privati. Di recente importanti danneggiamenti erano avvenuti ad agosto e portati all’attenzione anche del consigliere comunale Stefano Proietti. Ma anche nel corso di altre legislature si erano attivati politici e cittadini, senza mai ottenere grandi successi. Varie anche le raccolte di firme e le segnalazioni a carabinieri, polizia e vigili urbani.

Dopo questo ultimo episodio i condomini del palazzo di via Danimarca preso di mira la notte scorsa annunciano un nuovo esposto alle forze dell’ordine. Auspicando che finalmente si riesca a mettere un freno ai vandali.