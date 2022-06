Valtopina, percepisce indebitamente reddito di cittadinanza: una denuncia

La donna non ha dichiarato il domicilio effettivo

Le indagini, scaturite a seguito dei controlli che l’Arma svolge sui percettori del reddito per verificare eventuali irregolarità, hanno evidenziato che la donna, nel presentare la domanda, non avrebbe dichiarato il domicilio effettivo e la propria reale situazione familiare, omettendo di essere coniugata, così da non superare i limiti di soglia previsti dalla normativa per accedere al beneficio.

Sequestro per il denaro indebitamente percepito

Quanto emerso è stato tempestivamente segnalato all’I.N.P.S. che ha provveduto all’immediato blocco dell’erogazione del reddito di cittadinanza mentre contestualmente alla denuncia della donna è richiesto il sequestro preventivo del denaro ingiustamente percepito.