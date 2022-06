Percettori Reddito di Cittadinanza impiegati per manutenzione verde e cura della città - Tuttoggi

L’esecutivo dell’amministrazione comunale, capofila della Zona Sociale n. 12, ha approvato complessivamente 10 Puc, di cui 5 relativi alla città di Orvieto, 4 al Comune di Fabro e 1 al Comune di Parrano. Per quanto riguarda Orvieto i progetti, della validità di un anno, riguardano il riordino e la riorganizzazione degli archivi cimiteriali, le attività di supporto alla manutenzione e cura delle aree verdi cimiteriali, le attività di supporto alla Protezione civile e alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano, compresa la vigilanza e l’assistenza ai cittadini della Polizia Locale.

“In questa prima fase – spiega l’assessore alle Politiche sociali Alda Coppola – i beneficiari del reddito di cittadinanza saranno impiegati da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore settimanali a supporto delle attività del Centro Servizi Manutentivi per la manutenzione del verde pubblico e la pulizia dei giardini ma anche per la riorganizzazione degli archivi dei cimiteri. Le 11 persone selezionate hanno già svolto la visita medica ed entro il mese di giugno, dopo aver partecipato a un corso di formazione sulla sicurezza, saranno operativi“.

“Come sta avvenendo anche in molti altri Comuni d’Italia – prosegue – il numero delle persone che risultano idonee per i PUC è molto inferiore a quello di coloro che beneficiano complessivamente del reddito di cittadinanza, poiché la normativa fissa una serie di condizioni di esonero, tra cui fra l’altro la presenza in famiglia di persone con disabilità e anziani, che riducono drasticamente la platea dei soggetti utilizzabili. In ogni caso oggi riusciamo a dare piena attuazione alle disposizioni del Governo. E l’obiettivo deve essere chiaro, poiché il reddito di cittadinanza non può intendersi come una mera forma di sostegno o di assistenzialismo ma come uno strumento utile per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti più fragili”.