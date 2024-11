Presentata interpellanza per ripristino facciate edifici storici a Stroncone - Tuttoggi.info

Stroncone, 06/11/2024

Al Presidente

del Consiglio Comunale di Stroncone

INTERPELLANZA

ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale di Stroncone

OGGETTO: ripristino facciate edifici storici

INTERPELLANO

l’amministrazione comunale di Stroncone

Premesso che l’amministrazione comunale ha recentemente installato sugli edifici storici delle targhe che realizzano un progetto di segnaletica interattiva

considerato che il sindaco Malvetani ha dimostrato in Consiglio Comunale una grande sensibilità a senso unico, dicendo che sugli edifici storici di Stroncone non devono essere esposti nemmeno “asciugamani” (così come definiti in senso dispregiativo dallo stesso Malvetani), riferendosi a striscioni proposti dall’opposizione che senza alcun danno agli edifici avrebbero dimostrato vicinanza ai cittadini che dimostrano contro il biodigestore

tenuto conto che le targhe sono state installate tramite tasselli che hanno danneggiato i muri e le pietre storiche degli edifici

si richiede il ripristino immediato degli edifici danneggiati dall’amministrazione tramite un apposito restauro e l’utilizzo di altro, semplice, sistema di affissione che non utilizzi il muro storico come sostegno delle targhe.

Si richiede inoltre di rendere pubblica e di dare conto dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, necessaria per lavori e opere di qualsiasi genere sugli edifici storici, che avrebbe consentito i danneggiamenti effettuati.

Firma presentatori

Paolo Cianfoni

Diego Bussetti

Roberto Bartolini

Matteo Leonardi