La Cina invita i partner internazionali alla missione di osservazione solare - Tuttoggi.info

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La Cina invita i partner internazionali alla missione di osservazione solare

ItalPress

La Cina invita i partner internazionali alla missione di osservazione solare

Ven, 24/04/2026 - 18:47

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CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA) ha annunciato oggi un’opportunità di cooperazione internazionale nell’ambito della missione di osservazione solare Xihe-2, invitando i partner globali a contribuire congiuntamente ai progressi nella scienza e nella ricerca solari, finalizzate ad approfondire la comprensione umana del Sole.

Alla cerimonia di apertura dell’undicesima Giornata cinese dello spazio, tenutasi a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, la CNSA ha affermato che la missione Xihe-2 mette a disposizione circa 15 chili di risorse di carico utile per la cooperazione internazionale. Le specifiche tecniche sono disponibili nel dettaglio sul sito ufficiale dell’amministrazione.

Il lancio della missione Xihe-2 ha come destinazione il punto lagrangiano L5 Sole-Terra. Situato a circa 150 milioni di chilometri dalla Terra, questo punto offre vantaggi unici per la ricerca e il monitoraggio della meteorologia spaziale.

La missione Xihe-2 punta a esplorare le caratteristiche e l’evoluzione dei campi magnetici nelle regioni solari attive, rivelando la struttura tridimensionale e i meccanismi delle eruzioni solari, e monitorando il modo in cui queste eruzioni si propagano e influenzano la Terra, consentendo così allerte tempestive e previsioni accurate della meteorologia spaziale.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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