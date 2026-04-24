Striscioni Piazza Epiro, Rocca "Gesto volgare, provocazione di pochi idioti" - Tuttoggi.info

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Striscioni Piazza Epiro, Rocca “Gesto volgare, provocazione di pochi idioti”

ItalPress

Striscioni Piazza Epiro, Rocca “Gesto volgare, provocazione di pochi idioti”

Ven, 24/04/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – “È un gesto volgare. Sono stupide e inutili provocazioni fuori dal tempo e fuori dalla storia, quindi da condannare. Il 25 aprile è la Festa della Liberazione Nazionale, la Festa della Liberazione dal nazifascismo. È un momento che accomuna in un quadro costituzionale che ci vede tutti partecipi. Queste sono provocazioni di pochissimi idioti”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in merito agli striscioni comparsi a Piazza Epiro alla vigilia del 25 aprile con la scritta “partigiano infame”. Rocca si è espresso a riguardo parlando con i giornalisti prima della conferenza stampa di presentazione, organizzata nella sala Tevere della Regione Lazio, del Piano Strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere Laziale.

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