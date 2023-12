Valnerina Gusto, a Monteleone di Spoleto torna la Mostra mercato del Farro Dop - Tuttoggi.info

Dal 5 al 10 dicembre il borgo della Valnerina ospiterà laboratori per bambini, musica, prodotti tipici della montagna grazie a Valnerina Gusto

Dal 5 al 10 dicembre il borgo della Valnerina ospiterà laboratori per bambini, musica, prodotti tipici della montagna e una speciale anteprima di Natale con i mercatini ‘ad alta quota’. L’evento rientra nel progetto ‘Valnerina Gusto’, cofinanziato con risorse regionali FSC ‘Piano di Sviluppo e coesione Umbriaperta’

Prodotti tipici, artigianato artistico ed eventi collaterali pensati per tutta la famiglia: dal 5 dicembre Monteleone di Spoleto, tra i borghi più belli d’Italia, ospiterà la Mostra mercato del Farro dop, la vetrina di tradizioni, sapori e saperi locali, arricchita dai mercatini di Natale e dalle magiche atmosfere festive fino al 10 dicembre.

Il ricco cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni locali si aprirà, come di consueto, martedì 5 dicembre con la cerimonia del farro benedetto, rito tra i più antichi dell’Umbria, in occasione della vigilia del santo patrono San Nicola e si concluderà domenica 10 con l’accensione dell’Albero di lana della Valnerina nella frazione di Ruscio a cura del gruppo ‘Il filo tra le mani’. Il 9 dicembre, appuntamento con il tradizionale e suggestivo ‘Focone della Venuta’, un grande fuoco che arderà fino al mattino tra canti, balli e musica.

Il taglio del nastro della Mostra mercato e dei mercatini ad alta quota è in programma venerdì 8 dicembre in piazza del Plebiscito (Palazzo del Gusto), per l’occasione si esibirà la banda ‘Carlo Innocenzi’ e la magia del Natale prenderà il via con l’accensione del presepe realizzato con statue artistiche dell’800 grazie alla proloco di Monteleone di Spoleto. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, giochi da tavolo per bambini e ragazzi, vin brulè lungo le vie del borgo al caldo dei bracieri ardenti, balli e canti popolari con gli ‘Interamina Folk’ e spettacolo teatrale ‘100 anni di umorismo’ con Fausto Manasse al teatro comunale (ore 21).

Spazio anche ai laboratori natalizi per bambini e adulti realizzati dall’associazione Archeoambiente (sabato 9 dicembre dalle ore 16.00) e trekking domenicale sul cammino minerario con il Museo di Scienze e del Territorio di Spoleto – MuST per illustrare la storia delle attività estrattive dell’area e delle ferriere papali ed esplorare la miniera di Monte Birbone. Domenica 10 dicembre saranno inoltre presentate alla comunità le iniziative di rigenerazione urbana territoriale del comune di Monteleone di Spoleto.

Per i più piccoli sarà presente anche la ‘Casa di Babbo Natale’ in piazza Regina Margherita, sede della proloco, aperta tutti i giorni.

“Alla magia del Natale – sottolinea Marisa Angelini, sindaco di Monteleone di Spoleto – fanno da eco e corollario le più antiche tradizioni che in questi cinque giorni si vivono intensamente e sono collanti e testimoni di una cultura che prende le forme dai miti del passato che ritualmente si ripetono, interpretando il sentire comune e la coesione nelle radici della comunità. Riti e miti identitari di un territorio ricco di storia millenaria, dove il gusto fa festa e la festa la trovi nelle prelibatezze di un piatto tipico, il nostro farro dop”.

L’evento di Monteleone di Spoleto rientra in un progetto ad ampio respiro, Valnerina Gusto, finanziato con risorse regionali FSC ‘Piano di Sviluppo e coesione bando Umbriaperta’. Il progetto si sviluppa in una serie di eventi legati al territorio che hanno già coinvolto i comuni di Cascia con la Mostra mercato dello Zafferano, Preci con l’appuntamento tra ‘Bike e Sapori’ e Poggiodomo con l’iniziativa ‘Foraging e Trekking’.

Il progetto ‘Valnerina Gusto’ coinvolge un raggruppamento di comuni della Valnerina della provincia di Perugia con capofila Norcia e ha l’obiettivo di valorizzare le tipicità gastronomiche del territorio attraverso una serie di interventi coordinati in grado di coniugare strategie di marketing territoriale ed eventi dedicati.