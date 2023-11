Vagli e Pontemartino, lavori in corso sulle strade di Todi - Tuttoggi.info

In chiusura gli interventi sulla viabilità di Fiore e Asproli-Porchiano. Da portare a termine il cantiere sospeso di Torregentile

Nuovi lavori sulle strade del territorio comunale di Todi, il quarto in Umbria per estensione, con 37 centri frazionali e una rete viaria estesa e sempre bisognosa di interventi di manutenzione. Da alcuni giorni sono in corso i lavori sulla strada di Vagli che collega i Comuni di Baschi e Todi nei pressi della frazione di Camerata e che è stata appunto oggetto di lavori coordinati tra le due Amministrazioni municipali per i tratti di rispettiva competenza territoriale. Entro la prossima settimana, completati gli interventi di consolidamento attualmente in corso, si procederà alla bitumatura e alla realizzazione della segnaletica orizzontale.

“Nel caso specifico – sottolinea l‘assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – il valore aggiunto è rappresentata dall’unità di intenti tra le due municipalità che sono riuscite a dare corso a lavori complementari pressoché in contemporanea, dando risposta ad una richiesta proveniente dalle rispettive cittadinanze vista l’importanza del collegamento per due comunità”.

In corso in questi giorni, in questo caso ad opera della Provincia, come da programma condiviso con il Comune, anche la riasfaltatura di ampi tratti della strada di Ponte Martino. È stata invece già ribitumata da qualche giorno, a carico di Umbra Acque, una carreggiata della strada di accesso agli impianti sportivi in località Pontenaia.

Per quanto riguarda gli altri cantieri stradali sul territorio comunale risultano pressoché ultimati gli interventi del Comune sulle strade di Fiore e della Asproli-Porchiano, dove si deve ormai procedere soltanto alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Ancora da portare a termine, invece, le opere sulla strada di Torregentile, con i lavori che al momento sono stati sospesi per poter disporre varianti migliorative resesi necessarie in corso d’opera.

“A breve annunceremo altri interventi – spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – che sono programmati, anche di concerto con altri enti, sia in ambito periurbano che frazionali: l’elenco delle priorità è lungo ma è sempre ben presente nell’attività dell’Amministrazione comunale nella gestione delle risorse”.

Intanto, sempre in tema di viabilità e mobilità, viene data notizia che nei giorni 27 e 28 novembre 2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:00, è stato disposto il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto del Viale di Montesanto dall’intersezione con Viale della Fabbrica fino alla rotatoria antistante all’area di parcheggio di Porta Orvietana.

Il provvedimento si rende necessario per il trasporto e il montaggio della grande gru con la quale si provvederà all’installazione del nuovo impianto di risalita dal parcheggio di Porta Orvietana al centro storico di Todi, i cui lavori stanno procedendo come da programma.