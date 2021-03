Vaccinazione, per tifernati fragili o con difficoltà arriva il "taxi sanitario" - Tuttoggi

Ad annunciarlo è l'assessore Luciana Bassini, ci sarà un presidio giornaliero al Palazzetto dello Sport di Trestina | Chi non riuscirà ad andare autonomamente al punto vaccinale potrà avvalersi del servizio

I tifernati fragili e con difficoltà economiche, per andare a vaccinarsi, potranno presto avvalersi del taxi sanitario della Pat, messo a disposizione di queste categorie dal Comune di Città di Castello.

Tecnicamente si chiama “Presidio polifunzionale socio-sanitario a favore della popolazione fragile del territorio comunale”. La Pat (Pubblica Assistenza Tifernate), fino alla fine di settembre, effettuerà il servizio di taxi sanitario per l’accesso dei cittadini fragili o con difficoltà economiche ai servizi sanitari di contrasto alla pandemia da Covid-19, con particolare riferimento alla zona sud del Comune, anche per garantire il trasporto di minori.

La notizia è stata comunicata dall’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini, che sottolinea come “la vaccinazione anti Covid-19 coinvolga, soprattutto in questa fase, le categorie maggiormente esposte al rischio di contagio, anziani e soggetti deboli, spesso non dotate di mezzi di spostamento o impossibilitate a farlo autonomamente”.

Grazie alla Pat sarà messo a disposizione un presidio giornaliero nella zona sud del Comune, al Palazzetto dello Sport di Trestina, finalizzato a fornire supporto informativo o trasporto di persone fragili, che presentano difficoltà temporanee o permanenti o si trovino prive di supporto parentale per recarsi dal proprio domicilio alla sede dei servizi sanitari.

“Le risorse del nostro capitale sociale nel volontariato sono fondamentali – conclude Bassini – e c’è bisogno di interventi all’altezza dell’eccezionalità del momento. Grazie alla professionalità di Pat un tassello del mosaico dell’assistenza socio-sanitaria è andato al suo posto e sarà fondamentale anche per il prosieguo della campagna vaccinale”.