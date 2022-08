“Vacanze sicure”, ecco come: presentato il vademecum

Evitare foto sui social

Felici ha ricordato che si opera su tre livelli: la prevenzione con comportamenti che possano evitare i reati, con il controllo del territorio come forma di deterrenza nei confronti dei malintenzionati e con l’aspetto investigativo. Oltre all’accortezza di avere infissi e porte blindate e un sistema di sorveglianza, è prudente non lasciare piena la cassetta della posta – basta chiedere al vicino di svuotarla – e di non mettere foto su facebook (magari con il profilo aperto) durante il soggiorno in vacanza. Questi comportamenti prudenti sono utili perché i malintenzionati fanno sempre un sopralluogo prima di individuare i luoghi dove compiere i furti.

Non intervenire con i malviventi

Va evitato anche di intervenire direttamente contro i malviventi perché è troppo rischioso chiamando subito le forze dell’ordine.

Attenzione ai veicoli per troppo tempo in sosta

Occorre, inoltre prestare attenzione, al fatto di vedere, magari, un veicolo, per troppi giorni in sosta, o che che si aggira con fare sospetto e comunicare gli estremi della targa alle autorità. Non bisogna aprire a coloro che si presentano alla porta con la scusa di controllare la posizione pensionistica o il contatore. In realtà vogliono solo raggirare le persone facendos i consegnare beni o soldi. Anche perché gli Enti, prima di fare controlli nelle case, affiggono avvisi nei palazzi.