"Vacanze sicure", la campagna prevenzione della Questura fa tappa a Todi

Tutte le buone pratiche da adottare secondo i consigli della polizia

La campagna di prevenzione contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia, è stata presentata a Todi. Nella cornice della Sala Vetrata dei Palazzi Comunali, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Adriano Ruspolini; dell’Assessore alla cultura, Alessia Marta; del Consigliere comunale, Floriano Pizzichini e dei rappresentanti della Polizia Locale, della Protezione Civile e della Croce Rossa di Todi è stato presentato e consegnato ai cittadini il vademecum “Vacanze Sicure”. A illustrare il progetto è stato il Dirigente della Squadra Mobile, Gianluca Boiano e il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Monica Corneli.

Buone pratiche contro le truffe

Realizzato dalla Questura di Perugia, in vista dell’esodo per le vacanze estive, il vademecum fornisce alcuni utili consigli ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi. Si tratta, come ricordato dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, di buone pratiche per contrastare la diffusione della microcriminalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini.