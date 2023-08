Ustionato con il barbecue, non ce l'ha fatta il 90enne ricoverato a Pisa - Tuttoggi.info

Nazzareno Lilli è deceduto dopo 5 giorni di ricovero al centro ustionati della città toscana, il saluto dei Sangiorgiari

Non ce l’ha fatta il 90enne che, domenica scorsa, è rimasto gravemente ustionato in seguito ad un incidente domestico con il barbecue nella sua abitazione di Padule (Gubbio).

L’uomo – Nazzareno Lilli – si è spento dopo 5 giorni di ricovero al centro ustionati dell’ospedale di Pisa, dov’era stato trasferito in elisoccorso dopo essere stato portato prima a Branca e poi nella struttura di Fabriano. Alla fine le importanti ferite riportate a causa del ritorno di fiamma – che lo aveva gravemente ferito su tutto la parte superiore del corpo – hanno compromesso irrimediabilmente il suo quadro clinico.

“Nazzareno Lilli per tutti ‘Nino del Conte’ ci ha lasciati – annuncia la famiglia dei Sangiorgiari – Capodieci del glorioso Cero di San Giorgio del 1970, un punto di riferimento non solamente per la manicchia di Padule ma per tutti i ceraioli. La Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio si stringe attorno alla famiglia Lilli a cui vanno le più sincere e sentite condoglianze”. La redazione di Tuttoggi si unisce alla condoglianze.