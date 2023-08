Ustionato mentre accende barbecue, grave 90enne - Tuttoggi.info

L'uomo avrebbe usato una bottiglia d'alcol per ravvivare la brace e il ritorno di fiamma lo ha investito, si trova ora ricoverato al Centro ustioni dell'ospedale di Pisa in attesa di un intervento chirurgico

Stava cercando di accendere il barbecue in vista del pranzo domenicale del 30 luglio scorso ma qualcosa è andato storto. E’ successo a Padule, dove l’uomo – un 90enne eugubino – avrebbe infatti provato a ravvivare la brace con una bottiglietta di alcol, che si sarebbe subito incendiata con l’inevitabile e pericoloso ritorno di fiamma.

Il fuoco, sprigionatosi dal barbecue, ha raggiunto il contenitore del liquido infiammabile e investito l’anziano dal torace in su, ustionando anche la figlia ad una mano (fortunatamente non in modo grave) nel tentativo di togliere la bottiglia d’alcol dalle mani del padre.

Immediata la corsa in ospedale dei familiari, che hanno portato il 90enne a Branca. Viste le ferite importanti i sanitari hanno però deciso per il trasferimento in ambulanza nella struttura di Fabriano. Dal nosocomio marchigiano l’uomo è stato infine portato al Centro ustioni dell’ospedale di Pisa, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni serie (resta sotto stretta osservazione), e oggi stesso (2 agosto) dovrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico.