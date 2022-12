Usl Umbria 2, incarichi di altissima professionalità

“Un significativo passo in avanti”

“Si tratta di un primo significativo passo verso la premialità di colleghi che, dopo 15 anni di servizio in Azienda – ha spiegato il dott. De Fino dinanzi ad una sala gremita – vedono un adeguamento, una valorizzazione, una crescita della carriera professionale. Questa Direzione – ha proseguito il manager sanitario – ha sempre tenuto conto della meritocrazia e attribuito il giusto riconoscimento a chi, nel corso della lunga emergenza pandemica, si è messo a disposizione dell’Azienda con impegno, professionalità, dedizione e spirito di sacrificio. Un ringraziamento va dato anche alle organizzazioni sindacali con cui, attraverso un confronto ed un dialogo costruttivi, abbiamo individuato il numero degli incarichi da assegnare con un giusto equilibrio tra territori, ospedali ed aree distrettuali. Sarà quindi un Natale felice – ha concluso il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino – per questi colleghi e per altri professionisti che hanno superato i dieci anni di servizio in Azienda e per i quali è in corso, proprio in questi giorni, una rivalutazione di ruolo e attività“.

L’importanza della costruttiva interlocuzione

Il direttore amministrativo dott. Piero Carsili ha sottolineato la costruttiva interlocuzione con le forze sindacali per la definizione dell’accordo nella prospettiva di valorizzare le professionalità presenti nell’azienda mentre il direttore sanitario dott.ssa Simona Bianchi ha evidenziato l’importanza di questa valorizzazione professionale “perché aumenta la motivazione dei professionisti e permette una migliore organizzazione con la forza trainante di professionisti di qualità“. Nel sito web istituzionale dell’azienda sanitaria sono riportati nominativi dei 55 professionisti dell’Azienda Usl Umbria 2 cui sono stati attribuiti, con delibere del Direttore Generale, gli incarichi di Altissima Professionalità e di Alta specializzazione.

Cimo

Soddisfatto anche il Cimo. “Dopo tre anni e in assoluta controtendenza rispetto alla maggior parte delle aziende ospedaliere italiane, nella Usl Umbria 2 questa nuova tipologia di incarichi professionali è stata attribuita a 38 dirigenti, al termine di un lungo periodo di confronto sindacale, che ha portato alla stipula dell’accordo decentrato per definirne i criteri per il conferimento, nel rispetto delle previsioni nazionali e della trasparenza garantita dalla produzione di avviso interno, valutazione comparata dei curricula e colloquio”, spiega il sindacato.

Positiva sinergia

“Una positiva sinergia tra tutte le organizzazioni sindacali della dirigenza e la delegazione trattante di parte pubblica, favorita dalla reciproca volontà di riconoscere il lavoro svolto dai professionisti in tutti i presidi ospedalieri e nei diversi territori dell’Azienda sanitaria Usl Umbria 2. L’accordo sindacale ha definito l’esatto numero dei nuovi incarichi, e la distribuzione degli stessi: tra ospedale, territorio e direzione ospedaliera e tra le diverse categorie di dirigenti. Per fare in modo che ciascuna Unità operativa complessa territoriale ed ospedaliera, avesse al proprio interno la possibilità di attribuire un incarico professionale di nuova istituzione, la direzione ha inoltre reso disponibili 17 nuovi incarichi professionali di alta specializzazione (IPAS) che si aggiungono a quelli già in essere“.

Il ringraziamento

“Ringrazio il Direttore generale Massimo De Fino per la massima disponibilità al confronto e al dialogo, il Direttore sanitario Simona Bianchi, per aver fatto da garante all’interno dei singoli dipartimenti per ciò che riguarda la denominazione dei nuovi incarichi, il Direttore amministrativo Piero Carsili per la pazienza, la lungimiranza e la concretezza dimostrata e tutto il personale amministrativo che ha reso possibile la giornata odierna”, ha dichiarato la presidente della Federazione CIMO-FESMED Cristina Cenci, a latere della cerimonia per la firma dei nuovi incarichi. “Auspico per il nuovo anno un’altrettanto proficuo lavoro nelle due Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e nella Usl Umbria 1, perché si possa replicare quanto fatto nella Usl Umbria 2 e garantire a tutti i dirigenti sanitari della Regione le stesse opportunità di crescita professionale che oggi hanno sicuramente dato una grande iniezione di fiducia nel Sistema sanitario nazionale ai professionisti della Usl Umbria 2”, ha concluso Cenci.