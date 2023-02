Uomo colto da malore in bici, interviene la polizia

Le Volanti non svolgono solo servizi di prevenzione repressione dei reati

Lo hanno trovato accasciato mentre era a bordo della bici, colto da malore e hanno chiamato il 118, riuscendo a salvarlo. Gli agenti della Polizia di Foligno, mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo sul territorio, sono intervenuti in via Monte Cervino dove era stata segnalata la presenza di un uomo accasciato su una bicicletta.

La chiamata dei soccorsi

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo – un 66enne, cittadino straniero – in evidente difficoltà. Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, l’uomo ha spiegato agli operatori di non sentirsi bene. Per questo motivo, dopo aver richiesto l’immediato intervento del personale del 118, i poliziotti hanno atteso l’arrivo dei soccorsi. Gli operatori l’hanno quindi affidato l’uomo ai sanitari che lo hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso per le cure del caso.