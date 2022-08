UnitelmaSapienza e il Master in gestione dei beni confiscati - Tuttoggi

Il master si rivolge a numerosi settori della pubblica amministrazione. Mira a qualificare tematiche divenute importanti recentemente nelle strategie pubbliche di lotta alla criminalità economica e al recupero di ricchezza illegale. Tale percorso è incline alla formazione di specialisti adeguatamente aggiornati ad un settore ritenuto espansivo ed evolutivo nello scenario internazionale.

Il master permette di conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione. Inoltre, lo stesso è titolo abilitante per l’iscrizione presso l’albo degli amministratori giudiziari – sezione esperti in gestione aziendale – per avvocati e commercialisti con almeno tre anni di iscrizione nei rispettivi albi di provenienza, con annessa certificazione di aver svolto attività professionale di gestione di aziende ovvero crisi aziendali.

Unitelma, con i suoi poli didattici permette agli studenti di usufruire di importanti agevolazioni sulla retta universitaria e di ospitarli per poter svolgere gli esami senza doversi recare presso la sede di Roma. Le lezioni sono online e disponibili 24 ore su 24 in differenti versioni: audiovisiva, solo audio, scaricabili e spesso integrate da documenti riguardanti l’argomento trattato dal docente. Lo studente ha sempre la possibilità di ricorrere ad un tutor universitario mediante sistemi interattivi come forum, chat, email.

Il Polo di Spoleto è l’unico in Umbria e garantisce oltre che assistenza anche uno sconto sulla retta. Per avere maggiori informazioni sui corsi, sui costi e convenzioni di seguito i contatti:

POLO DI SPOLETO – Associazione culturale Tuttoggi.info, piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto