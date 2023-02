Unione comuni terre dell’olio, successo alla Bit | Polemiche per l’assenza di Trevi

L’importanza dell’appuntamento

“È importante la valorizzazione di questi piccoli borghi – ha dichiarato il presidente Sabbatini – per fare in modo che ci sia una crescita non solo turistica, ma che va a favorire la promozione di prodotti tipici e lo sviluppo di aziende, oltre che di attività alberghiere e ristorative, che, grazie anche ai nostri progetti, aiutano ad accrescere l’attrattività dei territori”. “Il risultato di questa nostra presenza alla Bit – ha concluso Elisa Sabbatini – è interessante, poiché sono stati chiesti approfondimenti e notizie da parte di tour operator e di molti altri soggetti interessati e sono stati inoltre presi contatti con operatori nel settore del trekking. Ringrazio tutte le persone che hanno svolto il lavoro di front office per noi durante questa esperienza alla Bit”.

Polemiche a Trevi: “Occasione mancata”

Polemiche a Trevi per l’assenza dei rappresentanti dell’amministrazione. Se infatti a rappresentare c’era la presidente dell’Unione dei comuni, Elisa Sabbatini, altri rappresentanti delle amministrazioni erano presenti. “Amministratori di Trevi non pervenuti alla bit di Milano. A causa di diatribe interne su chi sarà il prossimo candidato, Trevi ha perso l’ennesima occasione. Era prevista la presentazione di un progetto dell’Unione dei comuni, ma gli amministratori e l’assessore competente erano assenti – spiega Saverio Andreani, capogruppo di alternativa x Trevi – gli amministratori trevani dovevano esserci insieme ad altri amministratori e comuni dell’Unione. Un vetrina importante. Ennesima occasione persa. Sarà mica che i litigi interni non hanno permesso di mettersi d’accordo su chi doveva andare a Milano e avere giustamente i riflettori puntati? Nel frattempo Trevi ci rimette“.