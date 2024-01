Under 16, Ponte Felcino Volley conquista imbattuta il Torneo Spoleto | Le protagoniste, foto - Tuttoggi.info

La Ponte Felcino Volley, squadra allenata da Marco Loreti (vice Nicola Loreti), si impone al Torneo Città di Spoleto nella categoria Under 16 finendo imbattuta al termine delle gare.

La manifestazione, giunta alla 15ma edizione, prevedeva un girone interregionale unico con gare di andata-ritorno che il sestetto perugino ha sempre vinto nonostante l’impegno delle avversarie.

Con la squadra del Grifo erano impegnate quelle della Sassoferrato Volley (Ancona), Bosico (Terni), e Accademy Narni.

A guadagnare il podio più alto sono state, in ordine alfabetico: Sara Bellucci, Alessandra Bocchini, Matilde Cavalaglio, Emma Cipiciani, Giulia Cistellini, Ilaria Gentile, Camilla Guasticchi, Matilde Meniconi, Sofia Meniconi, Camilla Radicchi, Marta Rondoni, Sofia Rossi, Vanessa Tavoni e Camilla Verzini. Con i tecnici era presente anche l’accompagnatore ufficiale Palmiero Zangarelli.

Una bella soddisfazione per il presidente del sodalizio sportivo perugino, Fausto Moretti, che fa ben sperare per questo 2024 in cui la squadra sarà chiamata a confermare il buon momento di forma.

A premiare il team della Ponte Felcino, al palasport della città del festival, è stato il vice sindaco con delega allo sport, Stefano Lisci che si è complimentato con gli organizzatori per aver anche quest’anno saputo realizzare un appuntamento di livello che ha visto arrivare in città più di mille atleti dal Centro Italia.

© Riproduzione riservata

Articolo correlato

Volley, Spoleto si prepara per il 15° Torneo di Natale | Un evento che unisce sport e comunità