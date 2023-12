Volley, Spoleto si prepara per il 15° Torneo di Natale | Un evento che unisce sport e comunità - Tuttoggi.info

Oltre 1.000 appassionati di pallavolo raggiungeranno la Città del Festival per il tradizionale evento sportivo

Dal 28 al 30 Dicembre, Spoleto diventerà il fulcro dello sport della pallavolo, accogliendo oltre 1.000 appassionati provenienti dal Centro Italia. Più di 300 atlete parteciperanno infatti al 15° Torneo di Natale “Città di Spoleto”, un appuntamento immancabile per gli amanti di questo sport.

Il torneo vedrà la partecipazione di 25 squadre femminili provenienti da diverse regioni, tra cui Umbria, Toscana, Lazio e Marche. Le competizioni si svolgeranno in varie categorie, dalle under 13 alle under 18, rendendo l’evento un punto di incontro per atleti di diverse età e livelli di abilità.

Le partite si svolgeranno contemporaneamente su cinque impianti: Palarota, Pianciani, ITIS, Palatenda e Palavecchio. L’evento, che durerà tre giorni, sarà un’occasione unica per vedere all’opera giovani talenti del volley dalle 9 alle 19.

Collaborazioni e patrocini

Il torneo si concluderà sabato con una cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità cittadine e degli sponsor. L’evento è organizzato dalla Volley Spoleto in collaborazione con la Federazione Italiana di Pallavolo umbra. Il sostegno arriva da diverse entità come la Fondazione CariSpo, la ConfEsercenti Spoleto-Valnerina, l’AVIS Spoleto e il Comune di Spoleto.

L’ingresso alle partite è gratuito.