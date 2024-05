"Più in alto - Foligno civica", battesimo ufficiale. I nomi

Presentazione ufficiale della lista in corsa con la coalizione di centrodestra. Zuccarini: "Vinciamo al primo turno".

Weekend di presentazioni di liste e di presentazioni elettorali quello appena trascorso. Così, dopo l’ufficializzazione dei nomi anche il battesimo ufficiale per ‘Più in alto – Foligno civica‘, la lista di Lorenzo Schiarea e Domenico Lini. Al lancio ufficiale anche il sindaco Stefano Zuccarini. Quindici uomini e nove donne espressione delle professioni e di tutta la città.

“Ci accingiamo a vivere un ulteriore passaggio della campagna elettorale“, ha detto Schiarea ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento dell’obiettivo della presentazione della lista.

“Pronti a vincere al primo turno”

“Tanta gente conosciuta e tanta che non conosco – ha detto il sindaco Zuccarini – segno di un profondo impegno della lista sul territorio. Ho avuto onore di avere Lorenzo come presidente del consiglio comunale, una carica che ha incarnato in maniera perfetta. Lorenzo (Schiarea, ndr) è stato anche artefice di tanti incontri internazionali e dei quali ho avuto feedback positivi per la città. Foligno e’ cambiata, la gente esce se trova qualcosa di attrattivo, non esce per uscire. Non abbiamo mai mollato, neanche durante il Covid, portando avanti l’amministrazione della città, pur essendo arrivati nel 2019 e trovando una macchina amministrativa orientata e che ci ha accolto quanto mai con stupore. I risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti e vengono percepiti. Per questo puntiamo a vincere al primo turno per proseguire il lavoro del 2019“.

I nomi

Martha Yolanda Arrobo Bustamante, Maria Antonietta Belluccini, Maria Letizia Campana, Tiziano Canafoglia, Enzo Carnevali, Cristiano Costantini, Milko Donati, Luca Gammaidoni, Gabriele Gregori, Rosamaria Grimaldi, Marco Gubbini, Andrea Liberati, Domenico Lini, Giuseppe Lombardo, Renato Lucaj, Pietro Marinelli, Elena Marzullo, Michela Orlandi, Federica Piermarini, Stefano Proietti, Lorenzo Schiarea, Fiorella Tomassini, Giorgio Trasciatti, Tiziana Zamprotta.