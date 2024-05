Amministrative, 144 candidati e il programma: Masciotti svela le carte

Dal palco del San Domenico, insieme a tutti i candidati delle sei liste, e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, presentato il programma.

Dodici punti di programma, 144 candidati sul palco e un ospite d’onore, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, a cui Masciotti ha sempre detto di ispirarsi. La campagna elettorale della coalizione progressista entra nella seconda fase con un evento all’Auditorium San Domenico, dove ogni lista ha presentato la sua squadra e Mauro Masciotti, il candidato sindaco, ha lanciato l’idea di Foligno del futuro che ha in mente.

L’ex Zuccherificio

Ringraziando chi sta lavorando al progetto e non dimenticando Luciano Pizzoni, il candidato sindaco del 2019, Masciotti è entrato nello specifico ribadendo le parole d’ordine della partecipazione: “Foligno deve riappropriarsi della propria centralità. Noi abbiamo il dovere di riconquistare la centralità perduta negli ultimi cinque anni. La rivoluzione gentile deve partire dalle vie di comunicazione: le metropolitana di superficie deve arrivare a Foligno immaginando una fermata ferroviaria all’ex zuccherificio. Lì vogliamo realizzare parco tematico che parlerà di scienza, innovazione e sostenibilità. Sarà collegato anche con il Polo universitario. Per arrivare a questo, il primo atto sarà lavorare al Piano regolatore. Per segnare un cambio di passo con chi ha operato senza il minimo coinvolgimento con la cittadinanza, noi partiremo con la partecipazione”.

Riqualificazione e sicurezza

Quindi attenzione al decoro urbano: “La differenziata deve arrivare alla soglia del 72 per cento, il servizio è insufficiente a fronte di un aumento delle tariffe. Serve attuare limitazioni delle auto nel centro storico, attivando misure per rivalutare negozi, aziende e piccoli artigiani. Il centro storico deve diventare punto di partenza per la bellezza della nostra montagna, dove vanno riscoperte le tradizioni come la carta a Pale e il tessile a Rasiglia“. Quindi più attenzione alle periferie, l’introduzione delle case di quartiere. “Vanno riqualificate le strutture esistenti – ha aggiunto – nell’ottica della sostenibilità, per dare spazio alle associazioni sportive che operano sul territorio che permetta alla società di crescere in modo inclusivo. Dove c’è cultura dell’abbandono, c’è insicurezza. Per la sicurezza, fondamentale anche il potenziamento dell’organico della polizia locale“.

Salario minimo comunale e “modello Foligno” per il sociale

Capitolo sviluppo economico: “incentivazione di nuovi insediamenti produttivi, potenziare la fibra ottica sul territorio, rilanciare incubatori di impresa per startup. Favorire agricoltura anche tipica con tecnologia innovativa. Potenziare servizi per attività del territorio“. Si parla di salario minimo comunale nelle procedure di lavoro e poi sanità: “tutelare la salute dei cittadini nelle sedi opportune: Conferenza dei sindaci di Usl2 e Regione Umbria. Più medicina territoriale e più servizi”. Si parla di “Modello Foligno” per il sociale: “con più asili nido, strutture scolastiche da riqualificare e sportelli psicologici nelle scuole”.

Conclusioni affidate al sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “E’ necessario che un sindaco faccia anche battaglie politiche, perché se i Comuni non alzano la bandiera della solidarietà, della tutela del lavoro e dell’ambiente, non lo farà nessuno. Questi valori sono tornati a contare perché fanno la differenza tra la vita delle persone e l’abbandono“.

