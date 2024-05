Giro, Coppa Perugina, Grifonissima: la festa è... di corsa IMMAGINI

Bici, motori, podismo: quando lo sport è veicolo di promozione per la città

Venerdì l’arrivo della cronometro del Giro d’Italia. Sabato i cento anni della mitica Coppa della Perugina, con il rombo dei motori intramontabili. Domenica la carica dei 3mila della Grifonissima.

In bici, sulle auto storiche, a piedi: la festa è di corsa a Perugia. Una festa lunga tre giorni. Diverse discipline, tanto spettacolo e promozione per la città.

Giro d’Italia

Uno lungo weekend iniziato con l’evento sportivo più atteso, l’arrivo a corso Vannucci della cronometro del Giro d’Italia, da Foligno a Perugia. Un percorso bellissimo, che ha unito alle caratteristiche per i velocisti quello strappo di 6 km sulla durissima salita di Casaglia che ha fatto la differenza.

Alla fine, a contendersi la vittoria, tra tifosi entusiasti e semplici curiosi, l’italiano Filippo Ganna, che a lungo ha cullato il sogno della vittoria, a la Maglia Rosa Tadej Pogačar, che ha vinto per 17”. Ricevendo sul palco di piazza IV Novembre il giusto tributo per un Giro d’Italia finora perfetto.

Coppa della Perugina

Sabato Perugia ha fatto un tuffo del passato, con il centro che ha ospitato le auto storiche per la rievocazione della Coppa della Perugina, la gara inventata cento anni fa da Buitoni per promuovere la sua industria dolciaria. Prima gara di velocità in circuito in Umbria.

Una rievocazione storica, alla 35esima edizione, omaggiata dalla partecipazione ufficiale di Maserati Classiche.

Grifonissima

Domenica un’altra gara entrata nella storia della città, la gara podistica Grifonissima, giunta alla 43esima edizione. Alla quale hanno partecipato in 600 per la competizione sulla distanza di 10,5 km ed altri 2500 in quella non competitiva(3,5 km).

Spettacolare la partenza a Corso Vannucci e l’arrivo al Santa Giuliana, con Alessio Malfagia dell’Atletica Lino Spagnoli che ha tagliato il traguardo per primo.

Tre giornate in cui Perugia ha potuto mostrare, ancora una volta, la propria bellezza.