Presilla lancia la squadra con Corridore, prime bordate

Enrico Presilla presenta ufficialmente i nomi della lista con Riccardo Corridore che attacca Zuccarini e la sinistra.

C’è il coordinatore regionale di Alternativa popolare, Riccardo Corridore, a tenere a battesimo il lancio ufficiale della campagna elettorale di Enrico Presilla e della sua squadra per le amministrative di giugno, che sceglieranno il nuovo sindaco per Foligno. Settantadue persone in tre liste: Alternativa popolare, Per Foligno e Impegno civile.

Filipponi: “Foligno è una città depressa”

“Il percorso è iniziato un anno fa – ha detto Stefania Filipponi, coordinatrice locale di Ap – quando con Enrico ci siamo guardati e ci siamo resi conto che, dopo il fragore iniziale del centrodestra, il sistema era rimasto immutato. Lo stesso clientelismo, mobilità e traffico peggiorati anche se si guardava solo la strada di casa. Questo determina l’allontanamento dei cittadini dalla politica. Noi siamo qui non per una poltrona ma per metterci al servizio di Foligno. Foligno deve riconquistare centralità. Noi siamo stati accantonati, Foligno è una città ferma, depressa, che ha degrado. Noi vogliamo parlare di rigenerazione, ricostruire una città ferroviaria, commerciale, aeronautica”. Sottolineata anche la notevole presenza delle donne in lista.

Presilla: “Tre liste, un grande risultato”

Presilla ha sottolineato la partenza in sordina, “un tavolo e quattro sedie. Poi il gruppo si è allargato con una adesione spontanea che continua a crescere. C’è un riscontro in città di quella che è la nostra forza. Ci viene da tanti ambiti. Raccontare quello che sta avvenendo. Tre liste che non è semplice per nessuno, è un grande risultato di gruppo. L’età media è molto giovane, di quei giovani che si prendono delle responsabilità. In due giorni siamo riusciti a raccogliere più di 800 firme“. Ora “continueremo la nostra campagna elettorale, andando incontro alle persone, a visitare le frazioni, il centro di Foligno. Andare nelle case, nelle strade. Non ci interessa fare annunci stratosferici di quello che saranno cose irrealizzabili. Non puntiamo a fare promesse, non facciamo promesse che vengono smentite. Siamo un gruppo di professionisti, ognuno nel proprio campo, con le proprie capacità che vogliono mantenere fede ad un impegno preso e ci arriveremo”.

Corridore: “Zuccarini ha tradito i folignati”

Quindi il saluto di Cristian Brutti e Paola Pincardini, candidati di Ap alle Europee e le conclusioni ‘scoppiettanti’ di Corridore. “Presilla è la persona che rappresenta la somma dei valori di Alternativa popolare – ha detto – una persona che si mette al servizio della città. Ap nasce per questo, perché la politica tradizionale ha perso la vicinanza con i cittadini, si è persa la credibilità. A Terni abbiamo vinto contro ogni pronostico e oggi governiamo con un monocolore di Ap“. Quindi l’annuncio che Bandecchi chiuderà a Foligno la campagna elettorale e poi l’attacco a Zuccarini: “Non è stato l’emblema del cambiamento, è stato autoreferenziale. Ha ricevuto ordini da Roma e dalla Tesei. D’altronde Zuccarini è presidente della Conferenza dei sindaci della Usl 2 da sei mesi, l’unico luogo dove i sindaci possono portare le istanze dei territori sulla sanità ma non l’ha mai convocata per non dare fastidio alla Tesei. Può un sindaco tradire così i cittadini? E il campo largo, dal canto loro, si mette insieme solo per gestire il potere. Alternativa popolare vuole gestire il potere diventando gli umili servitori della città“.

ENRICO PRESILLA

Alternativa popolare

Argentini Daniele, Canafoglia Cinzia, Cannavò Alessandro, Caralla Maria Cristina, D’Anna Martina, Gaglio Maria Carlotta, Giovannini Luca, Girolamini Giancarlo, Grillo Andrea, Grisanti Mauro, Magrini Stefania, Mariani Cristian, Martinaj Bora, Mazzanti Martina, Mobilio Giulia, Pergolari Carlo, Pinca Mirko, Residori Michele, Santarelli Walter, Santini Stefano, Stoppaccioli Feliciano, Toni Samuele, Tracolli Emanuele, Valecchi Fabio.

Per Foligno

Acanfora Mattia, Alili Sunita, Caraboni Laura, Corsaletti Amedeo, Corsaletti Pamela, Costantini Elia, Donati Mario, Ferrari Valentina, Fiacchi Cristina, Gagliardoni Alessio, Gentili Filippo, Gutu Anatolie, Gutu Andriana, Latini Silvia, Manini Piero, Palmini Valeria, Pascucci Feliciano, Petrini Gianfranco, Pianese Dimitri, Preziotti Daniele, Santegidi Moreno, Santegidi Rebecca, Tini Guglielmo, Tripoli Paolo.

Impegno civile

Azzarelli Paolo, Bernabei Mariella, Bevilacqua Federico, Bordoni Giorgio, Cavaterra Nazzareno, Coletti Chiara, De Simone Immacolata, Delicati Alice, Diotallevi Gioiella, Ermili Paolo, Fecchi Laura, Felicetti Beatrice, Fortuna Monica, Laudadio Elisa, Luttazi Marco, Mancini Jasmine, Mandoloni Dante, Mhairich Fatima Ezzahra detta “Fati”, Ricci Silvio, Rossetti Gianluca, Silvestrini Giancarlo, Ujka Giada, Valecchi Americo, Venturini Donatella.