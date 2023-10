Elezioni Foligno, Presilla scioglie la riserva: sarà il candidato sindaco di AP - Tuttoggi.info

Alternativa Popolare Foligno conferma la candidatura a sindaco di Enrico Presilla, l'appello alla città

Enrico Presilla ha sciolto ogni riserva. Mancava solo quello per l’ufficializzazione del candidato sindaco di Alternativa Popolare per le elezioni amministrative di Foligno del 2024, come anticipato da Tuttoggi.info nei giorni scorsi.

Dopo che la coordinatrice del partito di Stefano Bandecchi sul territorio, Stefania Filipponi, aveva spiegato a queste colonne di aver lei stessa caldeggiato il nome dell’ispettore del ministero del lavoro e giornalista folignate, ora AP conferma in una nota la candidatura.

“Alternativa Popolare Foligno – si legge nel comunicato diramato dalla stessa Filipponi – ringrazia il Dott. Enrico Presilla che ha sciolto ogni riserva ed ha accettato la candidatura a Sindaco di Foligno. Enrico Presilla, con la sua approfondita conoscenza del territorio, saprà rilanciare la città mettendo al centro dell’azione politico amministrativa la persona, la comunità e non il mero profitto. Un folignate che potrà, con equilibrio, realizzare una vera rivoluzione, nel rispetto delle istituzioni; che intende proporre un nuovo patto tra cittadini e politica, senza le solite promesse elettorali, puntualmente disattese: una politica di prospettiva, realmente innovativa, trasversale, che superi i vecchi schemi, la preconcetta logica delle appartenenze, la misera arroganza del potere, fine a se stesso.

Alternativa Popolare e il Candidato Sindaco rivolgono un appello a tutte le forze innovatrici, riformiste e civiche della città, che non intendono più arrendersi al declino economico, sociale e culturale e al grave degrado urbano in cui versa la terza città dell’Umbria. Un moderno appello ai “liberi e forti”, a tutti coloro che non si rassegnano alla sterile e riduttiva contrapposizione tra destra e sinistra; in questi ultimi anni i cittadini hanno assistito a cambi di “colore e di partito”, ma le logiche di gestione del potere sono rimaste le stesse di sempre. Il tempo è maturo per percorrere una strada realmente innovativa, che punti finalmente alla costruzione del bene comune.

Il leaderismo e la personalizzazione della politica hanno portato alla delegittimazione delle istituzioni, determinando l’allontanamento dei cittadini, che si interessano sempre di meno alla gestione della cosa pubblica. Nessuno ha la bacchetta magica, ma insieme l’impossibile può diventare realizzabile: cittadini, associazioni e movimenti, senza supponenza o pregiudizi, ognuno con la propria storia e identità, con l’unico obiettivo di costruire un nuovo futuro per Foligno, superando divisioni puramente ideologiche, ordini di partito e vecchie logiche di scuderia, che umiliano la democrazia e prestano il fianco a operazioni poco trasparenti”.

Alternativa Popolare annuncia quindi che nei prossimi giorni allestirà la sede elettorale dove i Folignati potranno incontrare il candidato sindaco e scrivere, insieme, il “programma per Foligno”.