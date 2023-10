Elezioni 2024, Presilla il candidato di Bandecchi per Foligno | Lunedì presentazione con Baiocco per Perugia - Tuttoggi.info

L'operazione politica firmata da Stefania Filipponi, 2attendiamo che il candidato sciolga le proprie riserve"

E’ Enrico Presilla il candidato sindaco per Foligno di Stefano Bandecchi per Alternativa Popolare. Per la verità il suo nome sarebbe dovuto rimanere top secret fino a lunedì 9 ottobre, data di presentazione anche del candidato per Perugia Davide Baiocco, ma proprio l’intervista del sindaco di Terni e presidente di AP a Umbria Tv durante la quale ha svelato alcuni dettagli del candidato della città della quintana, ha consentito di svelarne l’identità. “Figlio di un personaggio noto in città, è un giornalista, sposato con figli” aveva detto Bandecchi durante il format di Giacomo Marinelli.

Quanto basta per restringere il campo a non più di un paio di nomi. Che si sono rincorsi per tutta la giornata di ieri. Il CorrUmbria, con un lancio a firma di Alessandro Antonini, proprio poco fa ha lanciato la notizia.

“Non posso dire nulla” ha detto a Tuttoggi la coordinatrice folignate di AP, l’avvocato Stefania Filipponi “è un nome che ho particolarmente caldeggiato al presidente Bandecchi, ci lavoriamo da più di un anno, ma attendiamo che sia il candidato a sciogliere le proprie riserve”. Chiediamo se c’è un “piano B”, ma la Filipponi lascia intendere che non ce ne sarà bisogno.

Dunque Presilla – nella foto in home page tratta da Facebook – è il primo candidato sindaco di Foligno per le elezioni 2024. Ispettore del Ministero del lavoro, giornalista (ha diretto la Gazzetta di Foligno), appassionato di sport, figlio dell’ex preside dello scientifico, è sicuramente un nome noto e apprezzato in città. Ha chiesto al partito solo qualche ora per metterne a conoscenza la propria famiglia e attendere il via libera dal proprio dicastero per eventuali incompatibilità.

Continua quindi a spron battuto la campagna politica di Bandecchi che non ha fatto mistero di voler puntare entro la fine del 2024 a Palazzo Donini (e fra 4 anni addirittura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). Iniziative che in qualche modo sono destinate a spronare gli altri partiti e movimenti intenzionati a correre nelle due città.

Lunedì quindi la presentazione ufficiale dei candidati per Perugia e Foligno. A fianco di Bandecchi si ritroveranno quindi Enrico Presilla e Davide Baiocco, il 48enne perugino ex campione di serie A (Perugia, Juventus) e imprenditore nel network marketing.

Di sicuro Bandecchi dovrà rivedere la propria comunicazione politica quanto meno a non fornire troppi dettagli sui propri candidati, specie se si vuole rincorrere le mosse a sorpresa.

