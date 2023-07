L'ex calciatore Davide Baiocco candidato a sindaco di Perugia, l'annuncio di Bandecchi - Tuttoggi.info

Davide Baiocco, 48enne ex giocatore anche di serie A, sarà il candidato di Perugia per Alternativa Popolare

Davide Baiocco, ex calciatore di serie A e del Perugia Calcio, sarà candidato a sindaco alle elezioni amministrative del 2024 nel capoluogo di regione. Lo ha annunciato il sindaco di Terni – e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare – Stefano Bandecchi: Baiocco correrà infatti proprio per la sua compagine politica.

“Davide ha accettato di candidarsi come sindaco a Perugia” dice il primo cittadino ternano in un video su Instagram in cui compare accanto a Davide Baiocco. “Sono pronto a dare a Perugia ancora quello che ho dato in passato” è il commento dello stesso ex calciatore.

Quarantotto anni, perugino, cresciuto nelle giovanili del Gubbio e con una lunga carriera sportiva alle spalle, anche in serie A, dopo gli ultimi anni passati a Catania si è ritirato dal calcio nel 2018.

Un annuncio, quello del leader di Alternativa Popolare di far scendere in campo per Palazzo dei Priori l’ex Grifo che arriva in una giornata già impegnativa per i tifosi del Perugia Calcio, tra l’avvio delle attività precampionato, il ricorso per la riammissione in serie B e la questione della cessione.