"Rifugio Sole": nasce a Terni un nuovo centro di ascolto dedicato alle dipendenze - Tuttoggi.info

Il centro, denominato Rifugio Sole, sarà operativo in Piazza della Pace n. 19, nel cuore dello storico Quartiere Italia,

Finalmente anche Terni avrà un centro di ascolto della Comunità Incontro Onlus dedicato ai temi della dipendenza. Il centro, denominato “Rifugio Sole”, sarà operativo in Piazza della Pace n. 19, nel cuore dello storico Quartiere Italia, in una struttura messa a disposizione dal CESVOL di Terni. Il nome non è casuale: evoca quello di una struttura esistente a Terni negli anni ’90, che offrì molto al territorio in termini di supporto e vicinanza.

L’iniziativa nasce da un progetto di collaborazione sociale avviato dalla struttura terapeutica, fondata da Don Pierino Gelmini e Padre Stefano Tondelli, finalizzato ad assicurare al territorio un centro per l’ascolto e per l’assistenza psicologica.

Il Centro di Ascolto sarà inaugurato martedì 14 maggio alle ore 16.00. Insieme a Giampaolo Nicolasi, della Comunità Incontro Onlus, il direttivo, i professionisti dell’equipe multidisciplinare e alcuni ragazzi impegnati nel percorso terapeutico. Nel corso dell’inaugurazione i professionisti dell’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro Onlus tracceranno un bilancio del progetto e renderanno noti i risultati ottenuti.