"Un'area sgambamento cani in ogni quartiere", si comincia da via degli Eroi

Un’area sgambamento cani per ogni per ogni frazione o quartiere. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha presentato la prima tappa del percorso: l’area di via degli Eroi. Il coronamento di un percorso iniziato anni fa addirittura con una petizione dei cittadini della zona. La presentazione è avvenuta con una conferenza stampa alla presenza dell’assessore Marco Cesaro e del consigliere Tiziana Filena, che è titolare dell’incarico relativo al benessere animale.

“Ascoltiamo le esigenze dei cittadini”

“Sarà la prima di una lunga serie“, ha detto l’assessore Cesaro, sottolineando il cambiamento di prospettiva relativa alle esigenze della popolazione. “Il tema era particolarmente sentito e abbiamo voluto dare risposte“. Sul dossier vigila la consigliera Filena, impegnata in una ricognizione delle aree verdi del territorio, da adattare. “L’area verde per cani – ha detto – diventa fondamentale anche per la socialità. Abbiamo risposto ad una esigenza che si era dimostrata fondamentale negli anni precedenti per un tema particolarmente sentito“.

Le caratteristiche necessarie dell’area cani

Particolari le caratteristiche necessarie, come la recinzione e il cancello, l’approvvigionamento idrico con una fontanella e poi cestini appositi per le deiezioni. Area di sgambamento adattata anche alla fase Covid, con un numero massimo di accessi e un numero massimo in coda per entrare. Quanto alle sanzioni per trasgressori, assicurata