Una città trascurata. Partecipiamo Foligno! - Tuttoggi.info

Evento di avvio della campagna elettorale di Foligno 2030, organizzato insieme a Civici Umbri

Venerdì 1°Marzo alle ore 17:30, presso l’Hotel Le Mura (Sala Aristotele), con la presenza dell candidato Sindaco Mauro Masciotti. Foligno 2030 è nata e in questi anni si è attivata partendo dalla nostra Città, che ha bisogno di nuove opportunità e di proposte innovative generabili solo con l’impegno civile e con un’autentica partecipazione, capace di coinvolgere giovani, donne e uomini che, con le loro idee, vogliono diventare protagonisti dello sviluppo e della crescita di Foligno. Siamo pronti a ripartire con questa esperienza che ci vedrà, insieme a tantə cittadinə, protagonisti nei prossimi mesi per costruire il nostro programma di governo della città. Lo faremo attraverso la partecipazione di chiunque sia interessato a migliorare Foligno in modo costruttivo. Il sindaco Zuccarini 5 anni fa aveva promesso un forte cambiamento… infatti Foligno è cambiata, ma in peggio! Una città immobile, spenta e trascurata… *#partecipiamofoligno, non è un semplice hashtag, ma un’esortazione ai folignati per rianimarla, il filo che unisce questa e le prossime iniziative che il laboratorio civico porterà avanti nei vari quartieri della città, per i cittadini, con i cittadini! Insieme a noi ci saranno cittadinə e residenti di alcuni quartieri o frazioni ed i rappresentanti dei vari settori economici e sociali della cittá, che ci racconteranno le criticità esistenti ed eventuali proposte per superarle. Ognuno potrà intervenire con le modalità che contraddistinguono il laboratorio di partecipazione civica. Sarà allestito anche uno spazio per i bambini, per dare la possibilità a tutti e a tutte di partecipare. Concluderemo l’evento con un aperitivo per un brindisi di inaugurazione del percorso.

Luogo: Albergo le Mura, via Augusto Bolletta, 29, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA