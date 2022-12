Un angolo di paradiso salendo a Monteluco: tutti a tavola all'Agriturismo San Giuliano - Tuttoggi

L’Agriturismo San Giuliano è un luogo incantevole, immerso nella natura e con una vista panoramica mozzafiato. L’idea di Filippo di offrire prelibatezze locali a chilometro zero e di rivalutare il territorio attraverso l’acquisto del locale con 180 ettari di boschi e falesie è davvero interessante, un’ottima opportunità per gli amanti del turismo all’aria aperta. La possibilità di soggiornare in camere e appartamenti realizzati all’interno dell’agriturismo è sicuramente un valore aggiunto per chi vuole trascorrere una vacanza in un ambiente tranquillo e immerso nella natura.