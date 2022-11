Umbro trovato senza vita in centro immigrazione di Tokyo, dal Giappone "E' morto folgorato" - Tuttoggi

Il fotografo e designer di Castelnuovo di Assisi viveva nel paese del Sol Levante da oltre 15 anni, ma negli ultimi due si trovava a dormire sotto un ponte, conducendo una vita da senzatetto, come testimoniato da lui stesso in numerosi video in rete (nella foto un frame). Tutto ciò sarebbe successo dopo la fine del suo matrimonio con una donna giapponese, come emerso dai filmati, nei quali accusava quest’ultima di averlo ridotto sul lastrico.

L’umbro era stato fermato e portato nel Centro immigrati di Shinigawa – “Tokyo Regional Immigration Services Bureau” – solo lo scorso 25 ottobre. Si tratta di una struttura dove di fatto vengono detenuti gli stranieri in Giappone che hanno violato le norme sull’immigrazione e non possono rientrare in tempi rapidi nel loro Paese.

Qui, meno di un mese dopo, Stafisso è stato trovato morto nella sua stanza alle ore 7.20 del 18 novembre, addirittura un’ora dopo il controllo di routine del personale, che non avrebbe rilevato alcuna anomalia. L’uomo, inoltre, da quanto emerge, avrebbe sempre goduto di buona salute, dettaglio che non fa pensare certo al decesso per una qualsiasi patologia.