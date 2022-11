Umbro muore in un Centro immigrati in Giappone, ipotesi suicidio

Gianluca Stafisso, 56 anni, vi era stato trasferito dal 25 ottobre perché non più in regola con il permesso di soggiorno

Si ipotizza suicidio, ma le autorità giapponesi devono ancora confermare la causa della morte di un italiano, un umbro di 56 anni, Gianluca Stafisso, in Giappone senza fissa dimora e quindi in stato di fermo dal 25 ottobre in un Centro immigrati a Shinagawa, pochi chilometri a sud di Tokyo.

E’ in tali centri infatti che finiscono detenuti gli stranieri in Giappone che hanno violato le norme sull’immigrazione e che non possono rientrare in tempi rapidi nel loro Paese.