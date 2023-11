Umbria Bike and Run Show: expo, salute e divertimento per tutti - Tuttoggi.info

Esordio dal 1 al 3 dicembre 2023 all’Umbriafiere di Bastia Umbra per il primo Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa

Presentata oggi nel Salone d’onore di palazzo Donini di Perugia la fiera di settore più attesa dell’anno: prima edizione per Umbria Bike and Run Show, Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa, che sta per arrivare all’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023.

Ogni giorno dalle 9 alle 19 saranno presentate innovazioni e nuove tendenze, con i migliori espositori di settore provenienti da tutta Italia. Diverse le aree espositive con prodotti di assoluta qualità: bike; e-bike; running; trekking; abbigliamento; scarpe; accessori; salute e alimentazione ma anche cicloturismo. Non mancherà l’area test, dove le aziende espositrici faranno provare i prodotti esposti.

Umbria Bike and Run Show è un expo e un evento interattivo ed esperienziale, che consentirà agli amanti dello sport, dell’outdoor e del fitness – ma anche a neofiti e sportivi di ogni età – di provare tante discipline diverse e prendere parte a momenti di salute e divertimento: dal correre in una pista di atletica per misurare il proprio ‘personal best’, all’arrampicare su una parete fissa, fino a prendere parte a sessioni di fitness stage e indoor cycling. Il tutto sotto le indicazioni di istruttori qualificati ed esperti di ogni disciplina.Per i bikers si terrà la Subasio gravel alla conquista del Monte Subasio, mentre ai runners è dedicata la gara ‘Correndo verso l’Invernalissima’ con vista sulla città di Assisi.Nell’area Fitness lezioni quotidiane in collaborazione con Anif Eurowellness, Area4 group ed Elisir Fitness Club e di indoor cycling (con il coordinamento di Giancarlo Menghini) e pilates. Infine per il trekking proposti tre giorni di escursioni in collaborazione con Bettona 100%.

Prevista un’area Postural per massaggi e trattamenti fisioterapici per il pre e dopo gara in collaborazione con il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Perugia sede di Foligno e momenti di approfondimento nell’area meeting con talk e convegni su sport, salute e turismo slow.

Non solo sport: ogni sera ci sarà un Happy hour con dj set, aperitivi, musica e tanto divertimento.

Insieme ad Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, organizzatore dell’evento, in conferenza stampa la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, Fabrizio Forsoni, presidente del comitato regionale UISP e Chiara e Luca Brustenghi di Umbriacrossing che hanno collaborato con Epta alla realizzazione di questo numero zero di Umbria Bike and Run Show.

“Pensavamo da diversi anni di fare questo evento, ne sentivamo la necessità per la grande crescita dei settori bike e running. Ne abbiamo parlato con la Regione Umbria – ha spiegato Aldo Amoni – per organizzare un numero zero, abbiamo ricevuto un feedback molto positivo e così siamo partiti. Non senza dubbi, eppure il coraggio non ci è mancato e posso già dire di essere soddisfatto di ciò che abbiamo fatto. Ringrazio i miei collaboratori per il loro grande impegno: l’evento deve ancora partire ma sono convinto che avrà successo e crescerà sempre di più, perchè c’è un grande interesse al mondo del ciclismo, della corsa e degli sport outdoor. Tutti possono andare in bicicletta: muscolare, elettrica, a pedalata assistita. Credo sarà un grande evento anche per i valori di sostenibilità e di salute che porta con sé, grazie anche alla presenza dell’assessorato regionale alla Sanità. Non mancherà la presenza dello stand dell’assessorato regionale al Turismo. L’invito è quello di venirci a trovare all’Umbriafiere di Bastia Umbra dall’1 al 3 dicembre”.

“Un nuovo evento – ha commentato la presidente Donatella Tesei – che arricchisce il panorama delle manifestazioni regionali e va a interessare dei settori in forte crescita. Inoltre, proprio attraverso l’attività fisica, in questo caso declinata su biciclette, podismo e trekking, si vanno a trasmettere valori di benessere estremamente importanti anche per la prevenzione di patologie. Non a caso, come Regione abbiamo colto l’occasione di questo appuntamento di Bastia Umbra per partecipare in maniera attiva, attraverso la presenza di uno stand e l’organizzazione di alcuni incontri, per trasmettere la cultura di stili di vita sani. L’Umbria si presta come palcoscenico perfetto, grazie anche alle sue peculiarità naturalistiche, per ospitare una manifestazione di questo genere. Manifestazione che è in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico che appare sempre più curioso, attento e preparato. Mi complimento con gli ideatori che hanno saputo coniugare al meglio la parte fieristica, incentrata sulle nuove tecnologie, tendenze e alimentazione, con la parte dedicata agli appuntamenti all’aperto, senza dimenticare di rivolgersi al pubblico dei bambini e ragazzi che sono target perfetto per essere educato ai valori dello sport e del benessere”.“Siamo molto contenti, onorati e motivati di affiancare e collaborare con Epta Confcommercio nell’organizzazione della prima edizione di Bike & Run Show. Riteniamo – affermano Chiara e Luca Brustenghi – che questo sia un evento originale, moderno, con grandi prospettive e coerente con la spinta delle più importanti istituzioni medico scientifiche di tutto il mondo, impegnate nella promozione di un sano stile di vita, fatto di pratica sportiva, sana alimentazione e prevenzione. Bike & Run Show sarà un evento interattivo, divertente, appassionato, accessibile, con una alternanza ideale tra aree dedicate ai prodotti ad altre dedicate a varie attività, dove il protagonista indiscusso è il partecipante. Un format che trae ispirazione dal Festival del Fitness di Rimini che abbiamo ideato nel 1989”.