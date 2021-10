Umbertidesi con reddito di cittadinanza ripuliscono la città - Tuttoggi

Grande successo per i Progetti Utili alla Collettività (Puc) rientranti nel progetto "Prendiamoci cura", 20 cittadini hanno rimesso a nuovo la fontana di Piazza Michelangelo, Pineta e Parco Ranieri e le vie del centro

A Umbertide stanno dando i loro frutti i Progetti Utili alla Collettività (Puc) elaborati dal Comune e rivolti a circa 20 percettori del Reddito di Cittadinanza.

In questi giorni sono stati effettuati importanti interventi di pulizia e sistemazione dell’arredo urbano in stretta collaborazione con il Gruppo Volontari Umbertide, rientranti nel progetto “Prendiamoci cura”.

Uno dei più significativi ha riguardato la riqualificazione della fontana di piazza Michelangelo, ripulita a fondo dalla sporcizia e dai rifiuti che si erano depositati nel corso del tempo. Altri lavori di pulizia sono stati svolti lungo la pista ciclabile lungo la ex strada statale Tiberina 3 bis, nella Pineta e Parco Ranieri, al Parco Reggia, in centro storico e in altre vie del capoluogo.

Oltre al progetto “Prendiamoci cura” altri due sono i progetti messi in atto: “La cultura multimediale” e “Amici della musica”, che sono svolti in collaborazione con l’Anonima Impresa Sociale al Museo delle Ceramiche Rometti e le sale prove del Centro San Francesco. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessorato all’Ambiente e alle Politiche sociali: “La scelta fatta dal Comune di Umbertide con l’attuazione di questo percorso messo al servizio della collettività è la strada giusta non solo per migliorare il decoro del territorio comunale ma anche per svolgere servizi utili“.