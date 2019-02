Umbertide, entra nel vivo la riqualificazione dell’area “Ex deposito gomme Buzzacchero”

share

Un’altra area degradata di Umbertide verso nuova vita. Dopo l’ex Fornace e la ex draga, ora è il turno del complesso che sorge vicino al supermercato Eurospin. E’ stato il Consiglio comunale, infatti, ad approvare all’unanimità la riqualificazione urbanistica dell’area “Ex deposito gomme Buzzacchero”, in via Primo Maggio, su proposta dell’assessore Alessandro Villarini.

Il nuovo progetto prevede la demolizione del fabbricato non ultimato ed oggetto di degrado e la sistemazione dell’intera area attraverso la realizzazione di un parcheggio, l’ampliamento dell’attuale spazio commerciale esistente di circa 570 metri quadrati e la sola previsione (per ora) di un nuovo edificio residenziale/direzionale di circa 500 mq. Il totale complessivo dell’area commerciale sarà di 1.900 metri quadrati, permanendo quindi media struttura di vendita.

Il progetto prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione lungo via Morandi e via Primo Maggio, concernenti la sistemazione di verde pubblico, marciapiedi, illuminazione pubblica ed arredo urbano, il tutto a vantaggio di un miglior decoro urbano e assetto urbanistico dell’area.

