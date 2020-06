Ufficio postale, a Borgo Trevi chiusura per ristrutturazione

Chiusura per ristrutturazione per l’ufficio postale di Borgo Trevi. L’interruzione del servizio de punto di piazza della Concordia durerà solo quattro giorni, dal 17 al 20 giugno. Nei giorni dell’intervento, per tutti i servizi postali e finanziari compreso il ritiro delle raccomandate inesitate, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di piazza Mazzini snc a Trevi, aperta dal mercoledì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’Ufficio Postale di Borgo di Trevi riaprirà lunedì 22 giugno con il consueto orario.