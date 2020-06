Ufficio postale Gaifana, da lunedì torna aperto sei giorni a settimana

Buone notizie per tutto il territorio a metà tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Poste Italiane comunica infatti che l’ufficio postale di Gaifana riaprirà lunedì con sei giorni a settimana: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Ottime notizie dopo le polemiche che avevano esprimersi la Polisportiva e le forze politiche di opposizione di Nocera.

La ripartenza graduale dell’ufficio postale di Gaifana

La riapertura graduale degli uffici postali sta avvenendo dal 26 marzo, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, per arrivare al completamento delle riaperture in tutta la provincia di Perugia. “Si ricorda infine l’invito all’utilizzo dei canali digitali e dell’ATM Postamat della sede di Gaifana, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, per le operazioni consentite (prelievo denaro contante, interrogazioni saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay e pagamento principali utenze e bollettini di conto corrente postale)“, specifica una nota.