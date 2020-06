Ufficio postale Gaifana, Pd e Rivoluzionati a fianco della Polisportiva

Partito democratico e Rivoluzionati al fianco della Polisportiva di Gaifana nella battaglia per la piena funzionalità dell’ufficio postale. “Le Poste di Gaifana sono un servizio essenziale per la cittadinanza della frazione e di quelle limitrofe, come Colle, Boschetto, Costa, Molina, Isola, ma anche le gualdesi Roveto e Rigali. Già durante la difficilissima Fase 1 dell’emergenza Coronavirus, il servizio aveva subito una sospensione totale, per poi passare ad un’apertura part-time a giorni alterni“.

Ufficio postale Gaifana: no al depauperamento

Per le forze di opposizione, l’attuale gestione degli orari di apertura non è sufficiente. “A farcelo sapere, oltreché i cittadini di Gaifana e dintorni, sono la Pro Loco gaifanese e la Polisportiva Gaifana, che da giorni denunciano gli assembramenti causati dalla limitatezza dell’orario di apertura nel centro della frazione, nonché i disagi conseguenti alla scarsa comunicazione della variazione d’orario, che lascia molti utenti chiusi fuori”.

Richiesta alla Direzione di Poste

Per il Pd e Rivoluzionati si tratta poi dell’ennesimo caso di depauperamento delle frazioni e delle periferie di quei pochi servizi essenziali che sono riuscite a mantenere, evitandone, come successo a Gaifana, chiusure e delocalizzazioni. “Richiederemo quindi, come Circolo PD Nocera Umbra e Lista Civica RivoluzionaTi, alla direzione regionale di Poste Italiane, di intervenire tempestivamente a ripristinare definitivamente il servizio ad orario completo, sperando che l’Amministrazione comunale nocerina sostenga con decisione il nostro reclamo a favore delle esigenze dei cittadini della zona“.