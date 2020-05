Ufficio Anagrafe di Orvieto riapre al pubblico | Ecco le modalità - Tuttoggi

Il Servizio Demografia del Comune rende noto che da Lunedì 11 maggio 2020 gli Uffici Anagrafe, Stato civile, URP riaprono al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, solo con appuntamento

Per fissare l’accesso agli uffici queste sono le modalità:

Anagrafe: anagrafe@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763-306754 / 755 / 756 / 712 / 713

anagrafe@comune.orvieto.tr.it – Stato civile: statocivile@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763-306750 / 751 / 732

statocivile@comune.orvieto.tr.it – URP:urp@comune.orvieto.tr.it – tel. 0763-306754 / 713

Uno sportello di front office temporaneo è stato predisposto presso la sede di via Roma 3 per ricevere un utente alla volta in sicurezza secondo le prescrizioni stabilite a livello nazionale per l’emergenza sanitaria Covid-19.

I cittadini sono invitati a recarsi presso gli uffici rispettando l’orario dell’appuntamento loro assegnato onde evitare assembramenti e inutili attese.

Per il rinnovo delle Carte d’Identità sarà data priorità ai documenti scaduti prima del 31 gennaio, la cui validità non è stata prorogata. Il Servizio Demografia ricorda che la validità dei documenti di riconoscimento scaduti dopo il 31 gennaio è prorogata fino al 31 agosto (salvo ai fini dell’espatrio) e che possono contattare gli uffici per calendarizzare l’appuntamento anche i cittadini con Carta d’Identità scaduta ma con validità prorogata.

Per i cambi di residenza e di abitazione le dichiarazioni dovranno essere inviate per via telematica, indicando un recapito telefonico:

A questo link il modulo di dichiarazione: www.comune.orvieto.tr.it/pagine/dichiarazione-di-residenza