Ubs Foligno Basket in campo contro la violenza sulle donne - Tuttoggi.info

Arriva anche sul parquet dell’UBS Basket Foligno, domenica 24 novembre, un deciso no alla violenza e alla discriminazione contro le donne.

Alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza le Foligno Girls – copiosa compagine femminile della società – scenderanno in campo con un baffetto rosso in volto in adesione alla campagna di sensibilizzazione nazionale diamo #unrossoallaviolenza.

Un chiaro segno, un simbolico cartellino rosso che le atlete in erba, una settantina di giocatrici dai 5 ai 15 anni, di minisbasket, under 13 e under 15, mostreranno al pubblico del PalaPaternesi in occasione dell’attesa partita di Campionato serie C Lucky Wind vs Magic Basket Chieti, in calendario domenica 24 alle ore 18.

Prima dell’incontro le Foligno Girls si renderanno infatti protagoniste, dalle ore 16 alle 17 di partite amichevoli per poi presentarsi con il loro messaggio di parità e inclusione al pubblico nell’intervallo della partita della squadra senior contro gli abruzzesi del Chieti.

Quanto a Lucky Wind, nonostante ancora bruci la sconfitta ai supplementari contro il Perugia Basket, i ragazzi di coach Tommaso Bruno sanno di essere sulla buona strada. Una consapevolezza ormai acquisita che li vedrà affrontare con la giusta carica la Magic Chieti, una delle migliori squadre abruzzesi, di lunga tradizione, conosciuta dai Falchi già qualche campionato fa. Piccole incertezze con Misolic e Borioni in recupero da infortunio, ma saranno comunque in gioco.

“Vivremo una domenica intensa – commenta Andrea Sansone General Manager UBS -. La prima squadra sta “girando” bene. Ma la partita sarà pure il momento per accendere un faro sulla violenza. la discriminazione e sul gap di genere che non risparmia il mondo dello sport. E lo faremo con le nostre Foligno Girls, fiore all’occhiello UBS”.

Sono infatti rare le società che possono vantare un settore esclusivamente femminile. I piccoli atleti e le piccole atlete giocano per lo più in squadre miste. Non così in casa UBS dove bambine del minibaslet e ragazze, guidate da Milena Zugarini e Lorella Cesaretti vantano uno spazio tutto loro, con risultati significativi che hanno conquistato alle formazioni Under 13 e Under 15 – queste ultime allenate da Riccardo Nencioni – il campionato interregionale.

Un motivo in più per non mancare domenica 24 al PalaPaternesi. Per lo sport e per una parità di genere scelta di civiltà.









Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.