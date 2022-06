Tv, dal 7 giugno ultimo passaggio al digitale terrestre

Come fare per sintonizzare i canali del televisore

Tv, ultima fase del passaggio al digitale terrestre in Umbria. Dal 7 giugno entrano nel vivo i lavori di riorganizzazione che prevedono il coinvolgimento di tutti i comuni della regione nel processo di liberazione delle frequenze TV, così da consentire l’ampliamento della copertura delle tecnologie di nuova generazione della telefonia mobile (5G) sulla banda 700 MHz (ora occupata dalle televisioni).

La gran parte del processo di liberazione dei canali 49-60 UHF e riorganizzazione delle emittenti TV sarà eseguito, nelle province di Perugia e Terni, tra il 7 e il 9 giugno. I lavori di refarming sono già partiti il 31 maggio scorso in alcuni comuni in provincia di Perugia e proseguiranno anche oggi in altri comuni, sempre in provincia di Perugia.