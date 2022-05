"Tutto su Sciarrino" un tributo al maestro da parte della "sua" Castello - Tuttoggi

Sul palco con il maestro tanti ospiti: Laura Bosio, giornalista e scrittrice, che accompagnerà gli interventi della serata, in cui si alterneranno alle voci di amici e colleghi che Salvatore Sciarrino ha coinvolto nell’iniziativa, nata da un’idea di Alessandro Sarteanesi con la direzione artistica di Alberto Fabi.

“Sono tante le domande sulla musica che ciascuno di noi vorrebbe fare. Ma a volte ci sentiamo a disagio: troppo spesso gli intenditori ci dicono che, non sapendo di musica, non possiamo capirla. Approfittiamo di questa occasione, una festa per il maestro Sciarrino, da passare fra amici, per fare tutte le domande che vogliamo” aggiungono sindaco e assessorato, sottolineando che la serata verrà registrata e diventerà un documentario a cura di Farm Studio Factory e un libro conversazione edito da Magonza editore tra Sciarrino e il giornalista Marco Vallora.

A Vallora sarà affidato il compito di interloquire con il maestro insieme al filosofo Sergio Givone, al filosofo Marcello Barison, al violista Aldo Bennici, al compositore Marco Momi. Alle parole si alterneranno 4 performances dei musicisti Matteo Cesari (flauto), Giacomo Piermatti (contrabbasso), Laura Mancini (marimbone) accompagnata da Simone Nocchi e Michele Bianchini e in chiusura il flauto di Andrea Biagini.

“Salvatore Sciarrino ha scelto Città di Castello come sua residenza d’elezione, qualche anno fa abbiamo voluto donare i sigilli della città a questo nostro eccellente concittadino – aggiungono sindaco e assessore tifernati – Con l’evento di giovedì 19 maggio, insieme a Lions e Rotary, Tecniconsul e Sogepu, che ringraziamo per aver sostenuto convintamente, insieme al Comune la manifestazione, proviamo a conoscerlo e a conoscere lo straordinario mondo di atmosfere, suoni e suggestioni in cui nasce la sua musica”.