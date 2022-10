Truffata per il rimborso del carroattrezzi, denunciato finto assicuratore

Finto assicuratore spilla quasi 3mila euro ad una donna di Perugia, che poi ha chiesto l'aiuto dei carabinieri

Truffata per ottenere il rimborso del carroattrezzi dalla propria assicurazione dopo un incidente stradale. Una donna di Perugia è stata infatti vittima di un raggiro da parte di un finto assicuratore, che le ha spillato quasi 3mila euro. Una volta capita la stranezza dei fatti, però, si era recata dai carabinieri della stazione Fortebraccio che, a seguito di indagini, hanno denunciato a piede libero alla fine un uomo, un campano con precedenti.

Tutto è iniziato qualche mese fa. La donna, a seguito di un sinistro stradale, aveva cercato su internet il numero di telefono della propria assicurazione per conoscere le modalità per il rimborso per il carroattrezzi, del quale aveva richiesto l’intervento, per una somma di 250 euro. L’operatore dall’altra parte del telefono, oltre a rassicurare la donna, le diceva che per poter avere questo rimborso era necessario che la stessa ricaricasse una carta presso un ufficio postale, con due versamenti da 1800 e 1190 euro.