Truffata online, donna denunciata dai carabinieri

Scarpe e giubbotto diversi da quelli acquistati e pagati, scatta la denuncia

Una donna di 45 anni è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Sant’Anatolia di Narco per una presunta truffa online ai danni di una donna residente in Valnerina. Inviandole merce assolutamente diversa rispetto a quanto fosse l’oggetto pattuito per l’acquisto.

Nel dettaglio, la venditrice avrebbe inviato un paio di scarpe di scarso valore invece di un giubbotto pattuito durante la fase di compravendita. A Seguito della denuncia da parte della donna truffata, i militari dell’Arma hanno individuato la presunta autrice.

L’Arma dei Carabinieri e in particolare il Comando Provinciale di Perugia ha inteso imprimere assoluta attenzione al fenomeno dei crimini informatici, incrementatisi durante la pandemia, eseguendo attività di coordinamento tra i presidi territoriali presenti su tutta la Provincia.