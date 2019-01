Trevi, visita del Prefetto Sgaraglia in Comune | Foto

Visita del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, al Comune di Trevi. Il prefetto ha incontrato infatti ieri il sindaco Bernardino Sperandio e la Giunta comunale, oltre al presidente del Consiglio comunale Nicola Terenzi. Presente anche il maresciallo dei carabinieri della stazione di Trevi, Claudio Di Rocco.

Si è trattato di una delle visite istituzionali che il prefetto sta compiendo in queste settimane in tutto il territorio provinciale, incontrando così gli amministratori locali. La scelta del dottor Sgaraglia di recarsi sul territorio, per conoscere e prendere direttamente contatto con le singole realtà locali, è molto apprezzata dagli amministratori locali.

Oltre che a Trevi, ieri il prefetto si è recato anche a Nocera Umbra e Spello. Nel corso di tutti gli incontri, che si sono svolti in un clima costruttivo e di cordialità, è stato richiamato lo stretto e consolidato rapporto di leale, sinergica collaborazione esistente tra la Prefettura ed i Comuni in argomento, che consente di operare proficuamente per favorire lo sviluppo del territorio, nonché per il contrasto dei fenomeni di illegalità.

In particolare, è stata esaminata la situazione socio-economica locale e sono stati, altresì, affrontati i temi della promozione della legalità e della sicurezza, anche al fine di definire nuove, condivise forme di collaborazione sul piano della sicurezza integrata e partecipata.

